Ministar za evropske integracije Nemanja Starović je potpredsedniku Stranke slobode i pravde Borku Stefanoviću.

U objavi na mreži Iks Starović je napisao:

"Fascinantna je, a priznajem i prilično zabavna, frustracija koju kod naših vrlih opozicionara izaziva moje razobličavanje njihove po svemu lažne proevropske politike. Dodatni razlog da nastavim sa tim, još intenzivnije. A bivši Borislav bi u međuvremenu mogao da objasni kako to on i ostali "korifeji evropske ideje" nisu glasali za evropske zakone u Narodnoj skupštini. Naravno da ćemo umesto odgovora čuti zaglušujuću tišinu čitavog opozicionog hora", napisao je Starović, pa dodao:

"Baš kao što su prigodno ignorisali početak operativne primene SEPA sistema prošle sedmice, jer nisu kadri da podrže nijedan uspeh Srbije na putu ka evropskoj budućnosti i boljem životu građana", napisao je Starović.

