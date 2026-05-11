Blokaderi se ubiše dokazujući da su oni "lepša, pametnija i kulturnija Srbija". U praksi od toga nema ništa jer na svakom koraku pokazuju glupost i primitivizam.

Jedna od onih opskurnih pojava koje su poznate samo po tome što su poznate je rešila da zaradi neki lajk na TikTok time što je pokazivala srednji prst i psovala mladiće koji su nosili držali transparent "Srbija pobeđuje".

Onda je usledio šok za nju kada joj je kako ona kaže "neko pljunuo kroz otvoreni prozor".

Prvo što bi trebalo da nauči je da to što se nalazi na krovu automobila nije prozor već pomični krovni otvor u narodu popularno poznat kao šiber.

Drugo što pada u oči je da se na snimku nigde ne vidi da bilo ko pljuje samo se čuju reči:

"Pu, mamu ti j..., kur...sku!"

Kada neko izgovara te reči najčešće to nije pljuvanje već zgražavanje.

Možda bi neko rekao da iznervirani mladić nije trebao da joj pominje majku i da je etiketira, ali kako kaže naš narod "prema svecu i tropar". Takođe istina je istina ma koliko nekoga bolela.