Brnabić se nakon razgovora oglasila putem Instagrama:

-Upravo sam razgovarala sa predsednicom parlamenta Letonije Dajgom Mijerinom @daiga_mierina_politika . Povod našeg razgovora je otvaranje ambasade Republike Srbije u Rigi. Ambasadorka Milena Mitić otputovala je u Letoniju u petak i gospođa Mierina i ja smo se saglasile da to predstavlja početak novog poglavlja odnosa Srbije i Letonije.

Pored toga, otvaranje naše ambasade u Rigi doprineće i snažnijem povezivanju Srbije sa baltičkim regionom, kao i boljoj i neposrednijoj komunikaciji sa baltičkim državama.

Predsednica parlamenta Letonije izrazila je zadovoljstvo zbog upostavljanja direktne avionske linije kompanije Air Baltic između Beograda i Rige, što će bez ikakve sumnje doprineti boljem sveukupnom povezivanju naše dve zemlje.

Razgovarali smo i o evropskom integracijama Srbije, te sam tom prilikom još jednom zamolila za podršku Letonije na našem evropskom putu. Dodatno, nastavljamo da radimo da jačanju naše parlamentarne saradnje i unapređenju političkih i ekonomskih odnosa naše dve zemlje, što je za Republiku Srbiju od izuzetnog značaja - napisala je Brnabić.