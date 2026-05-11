U naletu udara na Srbiju, da bi se narušilo jedinstvo u društvu i destabilizovala država i tako onesposobila za odbranu nacionalnih interesa, jedna od glavnih meta je Srpska pravoslavna crkva (SPC).

Kako saznaje Srpski telegraf, u cilju sprovođenja blokaderskog programa razrađen je podmukli plan udara na Sabor SPC, čije redovno zasedanje počinje 13. maja.

- Nekoliko dana pred početak sabora, kao i tokom samog zasedanja, planiran je niz napada na SPC i crkvene velikodostojnike tako što će CINS (Centar za istraživačko novinarstvo Srbije, prim. aut.) plasirati neko svoje istraživanje ili analizu protiv Crkve. Taj tekst će onda, po već viđenoj matrici i po komandi i cirkularno da prenose Nova, N1, ali i mediji u Hrvatskoj i još ponegde u regionu. Cilj je da se javnost preplavi negativnim informacijama o SPC, instituciji koja nesumnjivo uživa najveće poverenje građana. Plan je urušavanje jednog od glavnih stubova srpskog društva i države - otkriva za naš list izvor iz blokaderskih krugova, a priču nam je potvrdio i sagovornik iz diplomatskih krugova.

Iza takvog pokušaja politizacije, kako dodaje naš prvi sagovornik, krije se zapravo namera da se narušavanjem ugleda SPC ojača blokaderski blok.

Kad se zatvore vrata, episkopi su jedinstveni

Uprkos mnogostrukim pokušajima da se javnosti nametne utisak da postoji netrepeljivosti među arhijerejima SPC, istina je potpuno drugačija.

- U miru, iza zatvorenih vrata, toga nema. Na saboru vladike vode dostojanstvenu, pristojnu raspravu o svim temama, bez teških reči. Nema ni trunke surevnjivosti. U oko 95 odsto stvari oni su jedinstveni - priča sagovornik Srpskog telegrafa iz crkvenih krugova.



Podsetimo, već 18 meseci traje podmukla kampanja protiv SPC. Blokaderski prvaci, poput Dinka Gruhonjića, predlagali su da se od hramova naprave pabovi. Protestovali su Gruhonjić i ekipa više puta protiv izgradnji hramova, poput crkve posvećene mučenicima stradalim u Novosadskoj raciji.

