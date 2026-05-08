Evo kako je protekla decenija izgledala, prema njegovim rečima:

"Kako sam došao uopšte do do toga i šta me je motivisalo da se više uključim? Bili su tad, posle 2017. posle izbora su bili oni protesti, kako se zove, drugi krug ili kako već. Ja sam tu išao sa dvojicom profesora, obojica su sada politički relevantni na neki način. I sad, razgovarali smo, bile su tu neke njihove kolege, i sećam se tih rečenica kao: "Vučić će sad da pređe s mesta premijera na predsednika, on će da izgubi snagu", priča Grbović.

"On će da padne mnogo brže nego što smo mi očekivali. A ja sam bio na pozicijama: 'OK, imamo solidan rezultat i neku osnovu. Ako sad budemo radili kako treba, do 2022, kad je taj neki sledeći datum, možemo da računamo na pobedu.' I onda, kada sam čuo te stvari, ja sam rekao: OK, kao možda ja ne razumem ove stvari, možda sam ja glup, ali ispostavilo se da nisam glup i da kao Vučić baš nije nameravao da se preda."

"Baš, baš nije nameravao da se preda, i to što nije na jednoj, nego na funkciji, apsolutno ništa nije značilo. A mi smo ušli u taj beskrajni krug: 'Hajmo sad na brzinu da nešto uradimo.' Evo nas 2026, dakle prođe devet godina od toga. Kao, još se to nije rešilo. Imaš ljude koji se njima nameću na različite načine. Koji govore o bezuslovnoj podršci, a to nije bezuslovna podrška, nego namera transakcionog odnosa", dodaje Grbović.

"Ako ti gledaš da uvedeš nekog svog na listu, da obezbediš sebi neko finansiranje, da sebi obezbediš neki konsultantski ugovor i ostalo, to nije bezuslovno. Apsolutna transakcija, i ona je legitimna, i to je sve OK, i radi šta god hoćeš, ali ja ti neću dozvoliti da u odnosu na mene budeš moralna vertikala."

"Jer ako sam ja ponižen i ako dopuštam tebi da me poniziš, šta ja onda nudim građanima? Neko poniženog čoveka koji zove slobodnim građanima. Mislim, to je, to je oksimoron. Dakle, šumove prave oni ljudi koji su sebi dali za pravo, neovlašćeno, da oni tumače ekskluzivno studentske stavove. Pa tako da dođeš u situaciju da je najglasniji zagovornik izlaska iz Skupštine onaj koji ima najdirektniji ekonomski interes da njegovi klijenti ne izađu iz vlasti. I sad, zato treba da budemo moralno inferiorni u odnosu na to. Pa neću, slažem se. OK, kako ti kažem, koji god da je cena, prosto ne želim na to da pristanem", zaključuje Grbović.

Izjava dolazi nakon jučerašnjeg sukoba lidera PSG sa opozicionim kolegama.