Ministar finansija Siniša Mali oštro je odbacio navode Bojana Pajtića o navodnim izgubljenim milijardama, ocenivši ih kao licemerni pokušaj umanjivanja ekonomije Srbije.

Ministar Mali je jasno objasnio da Srbija svoje projekte planira odgovorno, a ne na osnovu praznih obećanja. Srbija ima čvrstu ekonomiju koja se hrani sopstvenim snagama, a ne isključivo podrškom spolja.

„Srbija je reformisana zemlja, obnovljena, u jeku masovne infrastrukturne izgradnje, finansijski stabilna. Uprošćeno, da i opozicija razume, pa čak i Bojan Pajtić - ima čvrstu ekonomiju baziranu na odgovornoj ekonomskoj politici, nezavisnu. To znači da ima svoje izvore rasta, svoju ekonomiju sama hrani iznutra svojim snagama, da je razvila mehanizam rasta koji nije oslonjen isključivo na podršku spolja, već ima osnaženu domaću strukturu. Vaša „karikatura od demokratije“, kako nazivate političko uređenje svoje zemlje, ogleda se isključivo u karikaturi od opozicije. Bez navodnika. Jer, prirodno je da se svaka opozicija bori protiv vlasti, ali nije prirodno niti normalno da se bori protiv svojih građana, kaže ministar.

Mali je potom Pajtiću objasnio kako se vodi odgovorna finansijska politika.

"Karikaturni oblici vašeg političkog delovanja posebno su vidljivi u nerazumevanju ekonomskih postulata na kojima je utemeljeno vođenje javnih finansija. Kada sam rekao u citiranoj emisiji da u budžetu ne računam nužno na 1,150 milijardi evra evropskih kredita, koji su deo novca iz Plana rasta predviđenog za Srbiju, a preostali iznos do 1,6 milijardi su grantovi - ako se desi, desi se značilo je da rast i razvoj planiramo i bez tog novca, a ako postoji mogućnost da ih povučemo, ako budu na raspolaganju, i te kako ćemo ih iskoristiti za projekte modernizacije i dalje izgradnje Srbije“, napisao je Mali na Fejsbuku.