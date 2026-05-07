Danica Vučenić, želeći da ukaže da je po pitanju Mrdićevih zakona rasprava o njima došla tek nakon usvajanja zakona, žestoko se ispalila u programu uživo.

Ona je usred emisije izjavila: "Ovde se stvar obrnula, mi sad POSTHUMNO imamo raspravu!"

Vučenićka je inače glavna novinarska perjanica blokadera, i to istih onih blokadera koji nekoga prozivaju da su "nepismeni ćaci".

Mali podsetnik za Vučenićku - ne kaže se „poshumna rasprava“. Reč „posthumno“ koristi se uglavnom za nešto što se dešava nakon nečije smrti, poput posthumne nagrade ili objave. Ako je mislila na burnu raspravu koja se vodi naknadno ili posle nekog događaja, bolje zvuče neki druge rečenice: „pokrenula se velika rasprava“, „tema je izazvala lavinu reakcija“, „povela se burna polemika“, itd...