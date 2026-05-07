Nakon što je saopšteno da će Riki Martin nastupiti 21. maja u Podgorici, na Trgu nezavisnosti, pravi šou je u Skupštini Crne Gore imao Milan Knežević, poslanik DNP-a, koji je prvo izrecitovao pesmu koju je posvetio čuvenom pevaču, a zatim postavio pitanje kome je palo na pamet da se bez tendera na ovu proslavu potroši tri miliona evra.

- Sa Lovćena vila kliče dobro došao Martin Riče, i dovedi muža Maksa da nam bude manja taksa. Ova vlada zaslužuje da je Riki opslužuje - recitovao je Knežević i dodao:

- Bez tendera i bez roka, "Livin la vida loca". Peva Riki iz sveg mozga kad već nije mogla Rozga, slavi Vlada 21. maj, samo da i ovo ne bude ej-aj (AI), al’ neka im neko šapne peva Riki bez ratkapne. Da ne kuka posle niko što nas svrbi ovoliko.

Knežević je posle pesmice pitao kome je palo na pamet da bez tendera dođe u Crnu Goru i na šta će da se potroše tri miliona evra.

„Peva Riki Martin i dovodi muža, još kažu da će sve da bude džabe, a šta će da bude džabe. Pravo je pitanje da li Crna Gora zaslužuje neki mnogo pežorativniji naziv nakon ovoga”, rekao je Knežević.

Inače, u saopštenju Vlade Crne Gore se navodi da će 20. godišnjica nezavisnosti biti proslavljena na spektakularan način.

„Ovaj vanserijski umetnički događaj zamišljen je kao poklon države svojim građanima, stoga će koncert biti otvoren i besplatan za sve građane i građanke Crne Gore, kao i za brojne posetioce koji se očekuju iz regiona i sveta. Dolazak umetnika čije ime simbolizuje vrhunsku produkciju i univerzalni muzički jezik potvrđuje nameru Vlade Crne Gore da ovaj istorijski jubilej proslavi veličanstveno”, kaže se u saopštenju.