– Mole se pacijenti koji su već pronašli dijagnozu na Guglu da drugo mišljenje ne traže kod nas, nego na Jahuu! – piše na oglasoj tabli u ambulanti.

Ova poruka, koliko god bila šaljiva, ukazuje na problem davanja dijagnoza samom sebi u doba interneta. Osim ove zabavne poruke, na oglasnoj tabli u ambulanti osvanulo je i “deset zlatnih pravila”, koja važe za sve pacijente.

Ova pravila, iako napisana s dozom humora, imaju dublju poruku o važnosti poštovanja i razumevanja između pacijenata i lekara.

Evo koja su to pravila:

1. “U ovoj ambulanti ja sam doktor, a vi ste pacijent.”

2. “Ambulanta nije prodavnica mešovite robe, jer da jeste onda bi računar bio kasa a ja bih bio trgovac.”

3. “Ako već ulazite preko reda uz uzvik ‘meni treba samo’, onda tu ne spada još i merenje pritiska, recept za babu, osip koji traje 6 meseci ali se baš sada ne vidi."

4. “Ako kažete da ste došli da izmerite pritisak, onda ga izmerite, što mene gnjavite."