Kada je nekoliko godina nakon iznenadne smrti supruga među njegovim starim stvarima pronašla listu želja iz srednjoškolskih dana, Lesli Harter Berg dobila je ideju koja će s vremenom prerasti u dirljivu porodičnu tradiciju.

U kutiji sa njegovim dnevnicima nalazio se i jedan u kom je zapisao stvari koje je želeo da uradi pre smrti. Za nju to nije bio samo podsetnik na prošlost, već i način da svojim sinovima sačuva uspomenu na njihovog oca.

Od tada, svake godine na rođendan svog supruga, ona i deca biraju jednu stavku sa liste i pokušavaju da je ostvare. Tako su tokom godina precrtali neke od njegovih želja, poput igranja šaha u parku, pravljenja kule od karata visoke tri stope i odlaska na javno mesto u kostimima gusara. Neke zahtevnije, poput bandži-džampinga, ostavili su za kasnije.

Način da deca zapamte oca

Ova tradicija postala je način da njihov otac ostane prisutan u svakodnevnom životu dece, ali i prilika da ga bolje upoznaju kroz njegove želje i interese. Lesli kaže da je važno da deca i dalje slave svog oca i razumeju odakle potiču, posebno jer u mnogo čemu liče na njega.

Rajan je, kako kaže, i sam bio veliko dete koje je volelo Lego, Ratove zvezda i arkadne igre, pa je sećanje na njega u porodici postalo gotovo mali godišnji ritual radosti.

Preminuo 2019. godine

Iza ove priče stoji i teška porodična sudbina. Lesli je svog supruga upoznala na poslu, gde su zajedno radili na edukativnim sadržajima za decu. Kasnije su se venčali i osnovali video-produkcijsku kompaniju, a dobili su i dvoje dece.

Međutim, 2019. godine dogodila se tragedija – tokom porodičnog odmora u Diznilendu i Palm Springsu, njen suprug je iznenada preminuo od moždane aneurizme i moždanog udara.

Nakon toga, usledio je period duboke tuge i prilagođavanja životu samohrane majke. Vremenom je, kako kaže, shvatila da ne postoji „pravilan“ način tugovanja i da snaga često izgleda drugačije nego što ljudi očekuju – ponekad i kao proces raspadanja, a ne potpune kontrole.