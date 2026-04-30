-U nekoliko reči, to što mi imamo u vlasništvu države, na takav način imaju još Poljaci u ovom delu Evrope, da kažem, istoku i centralnom delu i jugu i jugoistoku Evrope. Niko drugi u okruženju, dakle ni Bugari, ni Mađari, ni Rumuni, ni Hrvati, ni bilo ko drugi nema takvu snagu i superkompjutera sa sertifikatom klase 4.

Imamo dva superkompjutera, nabavili smo i treći koji dolazi u januaru, dakle, on je najskuplji i najveće snage, troši i najviše električne energije, naravno. Sve to smeštamo u Kragujevcu, gde smo izgradili pravu našu „srpsku Silicijumsku dolinu“ i verujem da u narednom periodu možemo mnogo da napravimo po tom pitanju, ali moraćemo još mnogo da učimo, da radimo i da ulažemo u znanje i obrazovanje.

Odatle i ideja da jedan od fakulteta za robotiku i informatičke ili informacione tehnologije bude smešten u Kragujevcu, ali o tome moramo posebno da razgovaramo i da vidimo kako da pronađemo rešenje u celom sistemu, kako da se ubrzamo, modernizujemo i da već od osnovnih škola uvodimo veštačku inteligenciju i sve drugo. Moramo sebe da menjamo, moramo da idemo u korak sa vremenom i to su ogromne promene. Ovo mnogo košta, ali ovde smo ispred sve naše konkurencije i verujem da smo to na vreme uvideli i krenuli da radimo.