Čitam na N1, kažu blokaderi podelili smo milion i dvesta hiljada nalepnica. To vam je kao onih četristo hiljada potpisa što su dobili u decembru, kaže Uroš Piper, medijski analitičar.

U prilog ove tvrdnje, Piper daje konkretne argumente:

- Da mi malo matematički vidimo zašto je nemoguće da su podelili milion i dvesta hiljada nalepnica. Oni kažu da su 1,2 miliona nalepnica podelili na sto pedeset lokacija. Kada to bacimo na papir, to znači da su oni podelili osam hiljada nalepnica po jednoj lokaciji. Ako je to trajalo dva sata, koliko su najavili otprilike da im je po lokaciji trajala podela nalepnica, to znači da je po satu podeljeno četiri hiljade nalepnica ili po minutu skoro sedamdeset nalepnica. U prevodu, delili su po jednoj sekundi jednu nalepnicu.

Koliko je to providna laž, objašnjava Piper, nema potrebe posebno isticati. Ali je zanimljiv pokušaj da nas ubede u svoje laži. Po onome što pričaju, slika na terenu bila je kao iz naučnofantastičnih filmova.

- Neko je morao da dođe, da priđe svake sekunde, svakog minuta, svakog sata, na svakoj od sto pedeset lokacija, da se samo smenjuju. Sekunda, dođe čovek uzme nalepnicu, ode. Dođe, uzme, ode. Ajde, neko će reći: "Dobro, ne uzme jednu nalepnicu, uzme tri." Onda je opet vrlo sličan rezultat. Na tri sekunde dođe čovek, uzme tri nalepnice, priđe, prozbori par reči i okrene se i ode. Da li vi razumete koliko je to nemoguće – pita Piper.

Na sve to, dodaje on ispada da je svako ko je prošao pored, stao na 30 sekundi pored štanda, pitao nešto, uzeo par nalepnica i otišao.

- Dakle, ne može da bude ni stoti deo ovog broja koji su rekli. Možda su, sve ukupno, podelili desetak hiljada nalepnica, a tvrde da su podelili 1,2 miliona nalepnica - ističe Piper.

Naglašava da je precizno, matematički objasnio laž dana koju je čuo na N1:

- Znači, nemoguće. E, to vam je još jedna njihova laž. E sad, zamislite ljudi koji tako lažu u kampanji, tako izmišljaju, nemaju nikakav program, nemaju imena. Ovako masno lažu. Šta bi oni radili kad bi bili vlast?