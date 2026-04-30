

Boca koju je more ispralo na obalu bila je začepljena plutom i voskom, i imala je oštar miris i ljuskave naslage spolja. Unutra je bila poruka, očigledno poziv za pomoć napisan kombinacijom više jezika. Nakon što je uspela da izvuče i delimično dešifruje poruku, žena je rekla da namerava da je preda policiji „za svaki slučaj“, uprkos spekulacijama da bi to mogla biti šala.

Napisala je na Reditu: „Uspeli smo da prevedemo deo. Izgleda da je na indonežanskom. Piše: 'Molimo vas da pošaljete pomoć, izgubljeni smo od 20. decembra, nas je troje, ne znamo ime ovog ostrva, povređeni smo'.“

Pokušavajući da dešifruje ostatak teksta, dodala je: „Google Lens prevodi kineski znak kao 'šljiva', ali nisam sigurna da li je to tačno. Donji deo sa brojem 18 se iz nekog razloga ne prevodi - možda su to ime i godine? Ako neko zna indonežanski, možda će imati bolju ideju.“



Međutim, nisu svi bili uvereni da je u pitanju šala. Jedan komentator je primetio da ako je poruka autentična, možda bi bilo moguće saznati odakle potiče. „Ako se ispostavi da je ovo stvarno, a ne šala, stručnjaci bi mogli da koriste lokaciju gde je boca pronađena, odakle su krenuli i okeanske struje da bi shvatili na kom ostrvu bi mogli da se nalaze“, napisao je, piše Mirror.

Drugi je dodao: „U najgorem slučaju, to je šala. U najboljem slučaju, spasićete nečiji život. Predaja poruke policiji je ispravna stvar.“ Treći je prokomentarisao: „Zaista se nadam da su živi i da će ih vaši napori spasiti.“

Neki su se pitali o mogućnosti da je poruka ipak stvarna. „Zamislite da je ovo stvarno. Trojica muškaraca su sama na ostrvu, nemaju pojma gde su, a ovo im je jedina nada. Prošle su četiri godine“, napisao je jedan korisnik.