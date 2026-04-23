Gledam sinoć na N1 sastanak devet stranaka sadašnje parlamentarne opozicije i ono deluje tužno, ocenjuje politički analitičar Uroš Piper.

Ono što je video zaista deluje tužno:

- Ispred sedišta Narodnog pokreta Srbije Mikija Aleksića samo N1. Ni jedan drugi mediji nije došao. E, to vam govori gde je danas, sadašnja, još uvek parlamentarna opozicija, koja to neće biti nakon narednih izbora.

To je, kaže Piper, zasluženo. A zašto je tako, nije teško utvrditi.

- Dozvolili su da kao parlamentarna opozicija, koja imala neke birače, sve izgube i sve predaju Đokićevoj penzionersko-blokaderskoj listi. Bukvalno sve. Sve su predali političkoj opciji za koju ništa ne znamo. Da li su za sankcije Rusiji, da li su za to da se prizna secesija našeg Kosova i Metohije – pitanja su koja postavlja Piper, a na koja javnost još uvek nema odgovor.

Podseća da građani i birači ništa ne znaju o Đokićevoj listi. Prema Piperovim rečima, taj odgovor nećemo ni dobiti. Kada je reč o Mikiju Aleksiću i opozicije i tu je stvar jednostavna:

- Parlamentarna opozicija je prihvatila da ih kao opoziciju zamene takvi. I to je ono što je prosto neverovatno. To se nigde u svetu nije desilo. Neka vrsta političke eutanazije, da sami prihvate da politički nestanu sa scene. A oni su to uradili. I to je sad neminovnost.

Piper procenjuje da će opozicija verovatno praviti dve, tri grupacije za izbore i izaći na te izbore.

- Naravno, skinuće glasove Đokićevoj listi. I neće preći cenzus. I to je kraj. I tužno je bilo. Gledam juče u Skupštini Boru Novakovića i njegov izraz lica, onog Petra Boškovića. Na neki način tužno. Vidi se da su to ljudi koji završavaju svoju političku karijeru za dva, tri meseca. Ali i zasluženo – predviđa Piper.

Kaže da je tokom prenosa skupštinske sednice primetio još nešto:

- Neke od njih nismo mogli da vidimo. Poput Miloša Jovanovića ili Jelića iz POKSA. Oni ne dolaze na svoje radno mesto. Ali će naravno početku maja doći na skupštinsku blagajnu da uzmu svoje prinadležnosti, bilo da je to plata ili paušal. Eto, to vam je danas parlamentarna opozicija koja od juna, jula, avgusta, septembra više to neće biti. Nestaju sa političke scene. Ima neke pravde što će to tako na kraju da se završi.