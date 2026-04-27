-Bili ste jači. Devetnaest najmoćnijih zemalja sveta bilo je jače od jedne male Srbije. I nije Srbija napala bilo koju od vaših zemalja, već ste vi napali Srbiju. Ali ljudi ovde su ponosni, dostojanstveni i to ne zaboravljaju. Volim to što smo postali racionalniji, što smo okrenuti budućnosti. Ali ako pitate ljude o njihovoj duši, o njihovom mišljenju, čućete 90% onoga što sam vam upravo rekao.

Govoreći o Kosovu, Ukrajini i argumentu „Pandorine kutije“, Vučić je rekao:

-Mogu vam reći da su mnogi ljudi u svetu počeli da rade stvari protiv suverenih nacija i da menjaju granice jer su videli da ste vi bili u stanju da menjate naše granice. Ili ste bar mislili da ste završili posao 1999. i 2008. godine. Zapravo je tako otvorena Pandorina kutija. Kada danas pitate bilo kog evropskog zvaničnika kako ne možete biti na strani Ukrajine, mi kažemo da podržavamo teritorijalni integritet Ukrajine, delujemo u skladu sa Poveljom UN i rezolucijama.

Ali moje pitanje je: zašto još uvek imamo Rezoluciju 1244 na snazi? Ona nije ukinuta ni poništena, zar ne? Na snazi je. Zašto ne poštujete tu rezoluciju? I to nije u redu, Alastere. Na to nema odgovora. Kad god ovo kažem, čujem istu rečenicu: 'Ne gledaj u prošlost'. Tada kažem: 'Ne gledam u prošlost, vi ste mi postavili pitanje'. Inače bih pričao o EXPO-u, stopama rasta, BDP-u, odnosu javnog duga i BDP-a i svemu ostalom, rekao je predsednik.