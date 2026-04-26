Na listi dominira suvo meso iz Bosne i Hercegovine, koje je zauzelo prvo mesto.

Drugo mesto pripada delikatesu iz Španije - šunki Cecini de León.

Zlatiborska i užička pršuta su na 8. i 10. mestu

Ipak, značajno priznanje dobili su i srpski proizvodi – zlatiborska pršuta zauzela je visoko osmo mesto na svetu. Ovaj specijalitet potiče sa Zlatibora, a posebno se vezuje za selo Mačkat, koje je nadaleko poznato po tradicionalnoj proizvodnji pršute i sušenog mesa.



Na listi se našla i užička pršuta, koja zauzima deseto mesto, čime je dodatno potvrđen kvalitet proizvoda iz zapadne Srbije, odnosno područja Užica, Čajetine i Nove Varoši.

Ovaj mesni specijalitet postao je poznat kao užička pršuta jer se u to vreme prodavao u Užicu zajedno sa mnogim drugim regionalnim proizvodima. Najfiniji komadi govedine od delova buta, filea, slabina i donjeg dela leđa volova starih 4 do 6 godina se sole, zatim dime suvim bukovim drvetom i suše na hladnom planinskom vazduhu, piše taste Atlas.

Pored njih, na listi su i poznati svetski proizvodi poput italijanske Bresaole della Valtellina, turske pastırme, kao i specijaliteta iz Kanade i Bugarske. Visočka pečenica iz Bosne i Hercegovine zauzela je deveto mesto.