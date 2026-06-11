Ono što već znaju i mala deca, a to je činjenica da su odnosi između opozicije i takozvanih studenata u blokadi najlošiji od početka protesta, potvrdila je Biljana Đorđević iz stranke Zeleno-levi front (ZLF), koja je priznala da su odnosi sa plenumašima katastrofalni.

Ona nije mogla da sakrije istinu, odnosno da je priča o nekakvom jedinstvenom nastupu blokadera i opozicionih stranaka na izborima - nemoguća misija.

Đorđevićeva je napomenula da je veliki problem što se ne zna ko pije, a ko plaća u redovima takozvanih studenata u blokadi.

- Dakle, mi smo sa studentima generalno želeli tu vrstu koordinacije i jedinstva o kojoj smo mi govorili jako dugo. Ona se nije dogodila na način na koji ja mislim da bi bila najplodotvornija - kazala je Biljana Đorđević.

Opšti raskol među blokaderima odavno traje. Mnogo je primera sukoba među blokaderima u borbi za prevlast. Međusobno zapadaju u ratove, pokazujući nam kako bi izgledalo vođenje vlasti ako bi je se oni dočepali.

Da između njih vlada potpuni raskol, potvrđuje i njena sledeća izjava:

- Imamo stranke proevropske opozicije s kojima studentski pokret ne komunicira! Oni se ni nama nisu zahvalili na podršci, oni ni nemaju predstavnike, nemaju ljude koje možemo da držimo za reč - izjavila je Đorđevićeva.

ZLF ne ide na izbore jer studenti-blokaderi imaju nalepnice i poklič.

- Mislim da u ovom trenutku mi imamo specifičnu situaciju u zemlji u kojoj ljudi u studentskom pokretu ne vide zapravo politički pokret, oni vide jedan društveni pokret. Dakle i to vidimo svuda, vidimo svuda nalepnice, vidimo svuda jedan poklič koji šalje poruku jedinstva građana u tome da mi hoćemo promene - rekla je Biljana Đorđević.

Čak i Ćuta odjavio Đilasa

Blokaderski nastrojen Iks profil „Justicija“ pecnuo je Dragana Đilasa nakon što je objavljeno da lider pokreta Ekološki ustanak Aleksandar Jovanović Ćuta „trenutno ne razmišlja o koaliciji proevropskih stranaka“ koju je lider SSP najavio.

„Ovo stvarno nije u redu, svi su udarili na Dragana Đilasa. Ode i Ćuta kod Mikija (Aleksića)“, naveo je ovaj profil.

Ni drugi blokaderi nisu ostali dužni Đilasu, pa su tako neki konstatovali da „iskreno ne znaju ko riđeg može da trpi i zašto“, dok su drugi podrugljivo zaključili:

„Đilasu uvek ostaju (Zdravko) Ponoš i Pavle (Grbović).“