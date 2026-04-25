Nakon postupka veštačke oplodnje, rođenje njihove ćerke bio je trenutak ogromne sreće za Tifani Skor i Stivena Milsa, ali i početak dugog i emotivno iscrpljujućeg procesa u kojem su počeli da preispituju okolnosti njenog dolaska na svet.

Par je ubrzo saznao da nisu biološki roditelji deteta koje su dobili putem procedure, što je potvrdila i DNK analiza. Kako su naveli preko svog advokata, rezultati testiranja pokazali su da su identifikovani genetski roditelji bebe, ali njihov identitet porodica ne želi da otkrije javnosti.

„Ovo završava jedno poglavlje našeg srceparajućeg putovanja, ali otvara nova pitanja koja tek treba razjasniti“, poručili su Skor i Mils, ističući da uprkos svemu dete smatraju svojim i da će ga voleti bez obzira na okolnosti.

Ključno pitanje bez odgovora

Jedna od najvećih dilema koja i dalje ostaje jeste da li biološki roditelji deteta žele da preuzmu starateljstvo. Prema dostupnim informacijama, za sada nije podnet nikakav zahtev, što dodatno komplikuje celu situaciju.

Par je ranije izjavio da su „moralno osećali obavezu“ da pronađu genetske roditelje svog deteta, ali da ih istovremeno plaši mogućnost da bi dete moglo biti odvojeno od njih.

„Samo jedno je sigurno – mi ćemo ovo dete voleti i zauvek biti njegovi roditelji“, naveli su oni.

Tužba protiv klinike

Skor i Mils su 2020. godine zamrzli embrione u klinici za lečenje neplodnosti IVF Life Orlando, u Sjedinjenim Američkim Državama, sa planom buduće trudnoće.

U aprilu 2025. godine jedan od embriona je implantiran, a trudnoća je protekla bez komplikacija. Međutim, nakon porođaja u decembru usledilo je iznenađenje koje je promenilo tok njihovog života.

Prema navodima iz tužbe, iako su oba roditelja bele puti, beba je imala fizičke karakteristike koje nisu bile u skladu sa njihovim genetskim poreklom. Nakon sumnji, urađen je DNK test koji je potvrdio da dete nije genetski povezano sa parom.

Zbog toga su podneli tužbu protiv klinike i njenog direktora, doktora Miltona MekNikolsa, tvrdeći da je došlo do ozbiljne greške u procesu veštačke oplodnje.

Zatvaranje klinike i neizvesna budućnost

Klinika u Orlandu je nedavno najavila da će obustaviti rad 20. maja, dok je sudski postupak i dalje u toku. Još uvek nije poznato šta se dogodilo sa preostalim embrionima koji pripadaju ovom paru, što dodatno produbljuje misteriju slučaja.

Ovaj slučaj je otvorio i šira pitanja o kontroli, nadzoru i odgovornosti u postupcima potpomognute oplodnje, kao i o mogućim posledicama grešaka u laboratorijskim procedurama.

Za porodicu Skor i Mils, međutim, pravna borba ide paralelno sa ličnom – i emotivnom – dilemom koju nijedan sudski ishod ne može u potpunosti da razreši.