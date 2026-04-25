"Dobri razgovori sa De Monbrijalom, drugim učesnicima iz Rumunije i Kazahstana, ali ono što je važno da ovu konferenciju WPC dovedemo u Beograd, i da jednu od važnih sesija imamo već narednog marta. Važno je ono što je rekao gospodin Makron, sve je jasnije u kom će se smeru kretati Evropa, sve više identitetskih pitanja, već postavljanja zemalja kao potpuno nezavisnih u različitim oblastima, a da će se držati samo po pitanju spoljnih poslova i odbrane zajedno. Dakle dalja federalizacija ili konfederalizacija Evrope", rekao je Vučić.

Na pitanje o svom obraćanju i tome koji je dalji put Srbije, Vučić kaže da je Srbija u Evropi.

"Ja govorim o nama kao o Evropljanima i nikada to neće biti drugačije, nismo s Marsa i nećemo tamo skoro otići. To je i politička i geostrateška i ekonomska odrednica. Ja ne vidim kako u budućnosti da Evropa prati Kinu i Ameriku. Mislim da su potrebne jače strateške odluke, mi smo tu samo mali deo", ocenio je Vučić.

"Kada o svemu tome govorim, možete da vidite da mi zaostajemo, svi mi, u AI, robotici, auto-industriji u odnosu na Kineze. 5,8 posto svetskog stanovništva će biti Evropa za 70 godina. Šta sa tim možete? kina polako ali sigurno napreduje u svemu, jede supstancu svih jer su jači, vrednije rade, posvećeniji su. Mi razmišljamo kako da 10 puta godišnje odemo na destinacije, dva puta godišnje odemo na letovanje ili zimovanje. Toga nema u zemljama koje imaju "tigrovo oko", oni samo rade. Amerikanci su vredni, ali ne mogu da se porede. To je bio najvažniji deo mog govora, mislim na Aziju, i na Japan i Koreju i Vijetnam, pošto tamo postoji anti-kineski sentiment", kaže Vučić.

"Mi živimo u sopstvenom mehuru, uživamo u banjama i pozorištima i ne vidimo šta se dešava oko nas. Kao kad gledate, naši politički protivnici koji nikada nisu upoznali nekog ko je protiv njih. Vide Vučića na televiziji, on je protiv nas, ali nikada nisam upoznao nekoga ko drugačije misli. Tako i mi, Evropa je nekad bila kolonijalno dominantna u Africi, a Kina, Amerika, Turska i Rusija napreduju strahovito dok Evropa gubi svoj uticaj", ukazao je Vučić.

"Plašim se da smo mnogo izgubili, nismo videli pa se pravimo da to ne vidimo. Evropa? Mi? Ne postojimo. Zato se borim svom snagom da dođu kod nas, da imamo robote, da ih proizvodimo, da naučimo nešto, da tražimo transfere tehnologija u vojsci i drugo", kaže Vučić.

Na pitanje o izjavi Tonina Picule, Vučić kaže da mu je dosta da vidi njegovu sliku sa kalašnjikovom u rukama da bi razumeo njegove poruke.

"Ali nisam razumeo, to kao 'raketa je poruka susedima' a nije poruka 16 Pancir haubica? Nije poruka 16 helikoptera? Nije poruka 'meteor'rakete za rafale? Nije poruka stvaranje vojnog saveza sa Prištinom i Tiranom? Šta hoćete, da se ne branimo?", pita Vučić.

"Znate, mog dedu, ne želim da pravim nikakve paralele, ali ti koji su ga odveli i doveli do smrti iz sela, bilo ih je 19, odveli su njih trojica, jer su mislili da im neće ništa. Mi smo razumeli vaše poruke i bićemo sposobni da se branimo, vi ne napadajte i nikom ništa, imaćemo mir. Mi da napadamo nećemo. Što se tiče njegovih inače glupih poruka, on govori često ali obično kratko i glupo. Ako može još da skrati, biće manje glupo. Oni misle da treba da im se dodvoravamo ili umiljavamo. Znate li koliko me je briga šta će da kaže Picula u Evropskom parplamentu ili drugde", kaže Vučić i dodao da su oni sebi dali pravo da misle da su moralno superiorni.

"Jednu stvar nisam rekao jutros, pre 10 godina kada sam išao u Srebrenicu, moralo je da se zaustavi moguće buduće prijateljstvo Srba i Bošnjaka. Ko zna koje su sve službe organizovale incidente u Srebrenici, ne računajući na same Bošnjake. Ljudima nije odgovaralo to prijateljstvo. Kada krenemo bilo šta ozbiljno da razgovaramo, oni krenu da pričaju gluposti, sada je ovo oko Sarajevo safarija, nisam razumeo, sad je i Bakir Izetbegović valjda ubica, i to dovodite nekog za koga znate da je neki lokalni kreten koga je služba iskoristila. Pa to odgovara samo nekom trećem na Balkanu, a ne Srbima i Bošnjacima. Samo razmislite", izjavio je Vučić.

Predsednik je istakao da je priča o Sarajevo safariju toliko glupa, i da su za osam meseci promašili vreme kada je bio na Palama.

"Koristeći veštačku inteligenciju su mi nakačili pušku na levo rame, a niko ko je dešnjak ne nosi je na levom ramenu. Samo se zapitajte, kome odgovara rušenje odnosa između nas i Bošnjaka. Mi smo izgradili tri mosta i obnovili prema RS i BiH. Inače nam bilo ko drugi ne bi pomogao da to uradimo zajednički", kazao je on.

Na konstataciju novinara da je u pitanju Hrvatska, Vučić ističe da je on samo rekao da treba pogledati kome je to od koristi, ali da ne može da govori na takav način.

Vučić ističe da su za njega svi građani isti, i đaci i studenti, ali i bake i deke, majke i očevi.

"Neki kažu da studenti pobeđuju. Ja hoću da pobeđuje Srbija, da svi pobeđuju, a ne samo studenti. A što se tiče ovih kmetskih duša, koji vole da se dodvoravaju drugom, što traže da Evropa ukine sredstva Srbiji, to rade samo da bi izlečili svoje lične frustracije. Ali to više govori o njima nego o bilo kome drugom. Takvima koji su se u dijaspori tako pokazali, verujem da naš narod nikada neće verovati", naglasio je predsednik.

Ističe da je u prednosti nad Đokićem zbog odgovornosti, ozbiljnosti i posvećenosti, a ne zbog visine.

"On je u prednosti zbog iskustva koje ima, ne u obavljanju državnih poslova, ima više godina nego ja. Nadam se da ćemo imati listu kandidata koji će biti mlađi, sa više entuzijazma i energije, i ozbiljnosti i odgovornosti. Nisu tu godine presudne, ja sam tu napravio malu šalu. Naši argumenti su uvek rezultati, planovi i programi, briga o Srbiji i ljudima, budućnost Srbije. Srbija pobeđuje, hvala, vidimo se", zaključio je Vučić.

Prethodno, predsednik Vučić se obratio učesnicima skupa na plenarnoj sesiji tokom Međunarodne konferencije o globalnoj politici.

"Kao Evropljani, svi mi gubimo mnoge važne bitke, jer često potcenjujemo druge, bez jasne svesti o tome da zaostajemo za drugim delovima sveta. Ne samo da zaostajemo za SAD po pitanju robotike i veštačke inteligencije, već i za Kinom i to postaje sve veći jaz za sve nas. Svet nije samo Evropa. Trebalo bi svi da budemo hrabriji i otvoreniji za promene. Moramo biti aktivniji u širenju evropskog uticaja u Aziji i Africi, a ne da gubimo vreme na tehnička i birokratska pitanja na dnevnom nivou. Evropi je potrebno više.

Što se tiče moje zemlje, Srbija je vrlo mala, značajna za nas, ali ne toliko za Evropu. Mi menjamo nešto, radimo i gledamo na budućnost, ali ne možemo zaboraviti istoriju i za nas najtežu situaciju, a to je Kosovo i Metohija. Zbog poricanja povrede teritorijalnog integriteta Srbije, dolazimo do naše neusklađenosti sa svetskom politikom. Neko mora da kreira prilike i mogućnosti za srpski narod i neko mora da razume našu poziciju. Mora se raditi na rešavanju problema. Neophodne su nam odvažne odluke, inače ćemo se mučiti i ništa nećemo postići", poručio je predsednik.