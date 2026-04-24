Nekadašnji predsednik Srbije Boris Tadić pobedonosno je 26. maja 2011. godine medijima saopštio da je teško bolesni general Ratko Mladić uhapšen i da će biti isporučen Haškom tribunalu.

On se javnosti obratio na srpskom i engleskom jezku.

- U ime Republike Srbije obaveštavam vas da je danas tokom jutarnjih sati uhapšen Ratko Mladić u akciji koju su izvele koordinisano Bezbednosno-informativna agencija i Služba za otkrivanje ratnih zločina - rekao je Boris Tadić na konferenciji za medije.

Boris Tadić je tada, pre više od 10 godina, rekao da "su sva vrata otvorena za ulazak Srbije u EU".

- Pokazali smo da želimo u Evropu i da želimo da podignemo svoj kredibilitet u međunarodnoj javnosti - rekao je Tadić i istakao da je otvorena nova stranica istorije, koja podrazumeva izgradnju novih odnosa u regionu jugoistočne Evrope.

Ratko Mladić je uhapšen teško bolestan, pošto je imao nekoliko moždanih udara. Sa sobom je u pritvor poneo gomilu lekova, do kojih je dolazio kako se snalazio uz pomoć prijatelja, s obzirom na to da nije mogao da ide kod lekara. Tadašnji ministar policije Ivica Dačić izjavio je čak i da je Ratko Mladić bio gladan.

Iako je Mladić bio teško bolestan, što je priznao i sam ministar policije, država je ipak izručila generala Haškom tribunalu.