U selu Vitanovac kod Kraljeva zabeležena je snažna podrška predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a meštani su bez zadrške govorili o svom stavu i razlozima zbog kojih ga podržavaju.
Meštanin ovog sela bio je jasan i glasan:
„Naš predsednik Vučić je otac nacije i mi ga obožavamo. Nego šta?“
Građani Vitanovca ističu da njihova podrška nije slučajna, već zasnovana na konkretnim potezima i merama koje, kako navode, osećaju u svakodnevnom životu.
„Zato što voli nas, Srbe, i daje subvencije i dotacije. Volimo ga mnogo“, poručuju meštani.
Dodaju da, prema njihovom mišljenju, predsednik vodi računa o svim delovima zemlje i pomaže ljudima gde god je to potrebno.
„Svako mesto zna i pomaže svakom čoveku“, ističu oni.
Ovakve poruke iz Vitanovca još jednom pokazuju da deo građana otvoreno izražava podršku aktuelnom predsedniku, naglašavajući da je ona zasnovana na konkretnim rezultatima i osećaju da država vodi računa o njihovim potrebama.
