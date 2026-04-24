U selu Vitanovac kod Kraljeva zabeležena je snažna podrška predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću, a meštani su bez zadrške govorili o svom stavu i razlozima zbog kojih ga podržavaju.

Meštanin ovog sela bio je jasan i glasan:

„Naš predsednik Vučić je otac nacije i mi ga obožavamo. Nego šta?“

Građani Vitanovca ističu da njihova podrška nije slučajna, već zasnovana na konkretnim potezima i merama koje, kako navode, osećaju u svakodnevnom životu.

„Zato što voli nas, Srbe, i daje subvencije i dotacije. Volimo ga mnogo“, poručuju meštani.

Dodaju da, prema njihovom mišljenju, predsednik vodi računa o svim delovima zemlje i pomaže ljudima gde god je to potrebno.

„Svako mesto zna i pomaže svakom čoveku“, ističu oni.

Ovakve poruke iz Vitanovca još jednom pokazuju da deo građana otvoreno izražava podršku aktuelnom predsedniku, naglašavajući da je ona zasnovana na konkretnim rezultatima i osećaju da država vodi računa o njihovim potrebama.