Svakodnevno se, kaže, prati situacija u vezi sa generalom i jasno je da pritvorska bolnica u Hagu ne odgovara njegovom zdravstvenom stanju i da predstavlja osvetu ili mučenje.

"Mislim da je ovo nedopustivo, pogotovo jer smo čuli da medicinska nega i pomoć nisu bili adekvatni. To predstavlja kršenje elementranih ljudskih normi", rekao je Minić.

Istakao je da Srpska, kao i Srbija, može da da garancije i da se obraća institucijama i ustanovama. Naveo je i da je Haški tribunal izgubio kredibilitet ali da je ostala želja, kada su Srbi u pitanju, da se sve sprovede po najstrožim mogućim pravilima uz kršenje svih mogućih međunarodnih normi.

"Sigurno da ćemo koristeći saradnju sa Srbijom reagovati prema svim međunarodnim institucijama", rekao je Minić, prenela je RTRS.

BONUS VIDEO