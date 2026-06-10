Odmah nakon što je Dragan Đilas, lider SSP-a, najavio da će njegova partija izaći na izbore u koaliciji sa proevropskim strankama, počeo je nezapamćen haos u opozicionim redovima. Blokaderi su žestoko napali Đilasa, a njegovi navodni budući koalicioni partneri su mu svetlosnom brzinom zarili nož u leđa i ostavili ga na čistini da sam prima udarce sa svih strana.

Da podsetimo, Đilas je na početku protesta takozvanih studenata u blokadi stalno naglašavao da će se njegova stranka skloniti u stranu i podržati blokadere na izborima.

Međutim, obećanje ludom radovanje, on je promenio odluku i odlučio da se uključi u borbu za prelazak cenzusa na narednim izborima.

Inače, Đilas je napomenuo da u proevropske stranke ubraja SRCE, PSG, NPS i Ekološki ustanak.

Da se Đilas previše zaleteo u svojim izbornim fantazijama, najbolje pokazuju žestoke kritike na društvenim mrežama – svi ga kritikuju zbog odluke da izađe na izbore, a prema nezvaničnim informacijama, ljuti su i članovi njegove partije i, kako se priča, generalni sekretar SSP-a Peđa Mitrović je prekjuče podneo ostavku na sve funkcije u stranci baš zbog toga.

Takođe, misteriozna koalicija nije ni napravljena, a već je počeo međusobni rat do istrebljenja.

Naime, Đilas je prvo udario na Miroslava Aleksića, lidera Narodnog pokreta Srbije.

On je rekao kako njegova stranka „nije htela da se izjašnjava o Vučićevom balonu da će izbori biti 12. jula“.

Problem je što to uopšte nije tvrdio Vučić već Miki Aleksić i o tome govorio u javnosti.

Očigledno je da je počela borba za „opozicioni kolač“ u parlamentu i da je ovo još jedan od načina da se svako od njih predstavi kao autentični vođa blokaderske opozicije.

Bez obzira na to da li će njegova stranka na izbore izaći sama ili u okviru neke koalicije, u izborni uspeh SSP-a apsolutno niko ne veruje. Baš suprotno, društvene mreže „gore“ od prozivki i podsmeha na račun Đilasa.

Takozvani studenti u blokadi su u otvorenom obračunu sa Đilasom, a glavna tema je nagađanje da li će SSP preći cenzus, ili će definitivno u političku penziju i na smetlište istorije.

„Ako opozicija pređe cenzus na sledećim izborima, to će im biti kruna uspeha za ovih 14 godina. Moguće i jedini...“, pišu blokaderi na Iksu.

Sa njima se slažu i plenumaški analitičari, koji očekuju propast SSP-a na izborima.

Boban Stojanović je u Dnevniku Nove S ocenio da ideja okupljanja oko proevropske platforme ne može da donese veliki rezultat.

- Nisam siguran da pričamo o velikim brojevima. Mislim da se to zaista završava na debelo jednocifrenom broju - rekao je Stojanović.

On je naveo da u Srbiji postoji znatan broj građana koji podržavaju članstvo u Evropskoj uniji, ali je ocenio da to više nije tema koja može da bude noseći stub kampanje. Rekao je da je takva kampanja mogla da ima snagu 2007. ili 2008. godine, ali danas stranke koje računaju na tu temu moraju najpre da provere šta birači zaista smatraju najvažnijim.

- Mislim da je to grupisanje i ta okosnica unapred, neću da kažem osuđena na propast, ali izuzetno ograničena brojem glasača do kojih može da dođe – zaključio je Stojanović.

Aleksić šutnuo Đilasa, pa izabrao Milića

U danu kada je Đilasova stranka na sva zvona obelodanila da izlazi na izbore, Aleksić je u Počekovini okupio društvo - Miloša Parandilovića, Đorđa Stankovića i niškog doktora Dragan Milića.

Ovo je protumačeno kao odgovor Đilasu i njegovim pozivima na širu koaliciju - da od toga nema ništa.

Podsetimo, korpu Đilasu ranije je dao Zeleno-levi front (ZLF), koji je najavio da će podržati blokadersku listu.