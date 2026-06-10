Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je juče na okruglom stolu pod nazivom „Srbija i Angola: Od uspešnih projekata do novih partnerstava - 50 godina prijateljstva i saradnje“ da očekuje da investitori iz Angole dođu u Srbiju i istakao da postoje velike mogućnosti za saradnju u mnogim oblastima, a posebno u poljoprivredi.

- Želim da pozovem sve privrednike iz Angole da dođu u Srbiju i da uputim molbu svima koji računaju da mogu da ostvare profit, koji mogu da ostvare dobar biznis, da ulažu u Angolu. Reč je o prijateljskoj zemlji - poručio je Vučić.

On je rekao i da je ponosan na činjenicu da je ovde jedna izuzetno respektabilna delegacija Angole, a predsedniku Angole Žoau Manuelu Gonsalvešu Lorensu poručio da se na skupu nalaze predstavnici svih značajnih državnih organa, agencija, institucija, ali i privatnih kompanija iz Srbije.

Vučić je istakao da je Angola jedna od najznačajnijih privreda podsaharske Afrike, koja ima više od 35 miliona stanovnika.

Dodao je da i dalje naftni sektor ima ključnu ulogu u privredi Angole.

- Najveći izvoznici na teritoriju Angole su Kina, Portugal i Velika Britanija, a najveća izvozna tržišta za Angolu su opet Kina, Indija i Španija. Mi ovde nismo uspeli u tome da naši ekonomski i spoljnotrgovinski odnosi prate naše političke odnose i verujem da mnogo toga možemo da uradimo u narednom periodu - rekao je Vučić.

- Što se uvoza tiče, to su pšenica i pirinač. Što se izvoza tiče, to su riba, morski plodovi, ali i razvoj poljoprivrede jer imaju oko pet miliona hektara obradive površine, što je velika prilika za nas. Mi u toj oblasti imamo brojne mogućnosti za saradnju - rekao je Vučić.

Vučiću Orden Agostino Neto

U Palati Srbija je na svečanoj ceremoniji predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručio Orden Republike Srbije na lenti predsedniku Republike Angole Žoau Manuelu Gonsalvešu Lorensu.

Nakon primanja Ordena, predsednik Lorens uručio je Orden Agostino Neto predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Angola podržava teritorijalni integritet Srbije

- Pre 49 godina poslednji put je angolski predsednik bio u našoj zemlji. Naša zemlja je uvek bila podrška njihovoj borbi, mi i kao deca znali smo sve o hrabroj borbi angolskog naroda. Jedni druge podržavamo u međunarodnim institucijama. Posebno sam zahvalan što Angola podržava teritorijalni integritet Srbije. Razmenili smo stavove o svim važnim pitanjima. Mi vodimo dve nezavisne i suverene države - kazao je juče Vučić.