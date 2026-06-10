Najava predsednika Vučića o čitavom nizu ekonomskih mera koje treba da stupe na snagu do kraja godine predstavlja kontinuitet podrške i brige za najugroženije segmente našeg društva, na čelu sa penzionerima, ali i snažan podsticaj daljem poboljšanju kvaliteta života u Srbiji, izjavio je za Alo! Dejan Miletić, ekonomista i predsednik Centra za proučavanje globalizacije.

Da podsetimo, Aleksandar Vučić je u ponedeljak najavio veliki paket pomoći za penzionere, koji obuhvata čitav niz mera čiji je cilj da se pomogne našim najstarijim sugrađanima.

- Osim tradicionalnog povećanja penzija, govorilo se i o paketu mera usmerenom ka smanjenju cena lekova i olakšavanju pristupa zdravstvenom sistemu, koji mora postati daleko dostupniji običnom čoveku i starijim građanima – smatra Miletić.

On je dodao da ovaj paket mera predstavlja svojevrsnu poruku poštovanja i zahvalnosti ljudima koji su svojim razmišljanjem i delovanjem omogućili državi, najpre, finansijsku konsolidaciju, a potom svojim poverenjem i podrškom predsedniku Vučiću i aktuelnoj vlasti očuvanje državnih i nacionalnih interesa tokom proteklih godinu i po dana društvenih izazova, protesta i blokada.

Osim toga, najavljeno je dalje investiranje u infrastrukturu i projekat EXPO 2027, koji iz temelja menjaju život u Srbiji nabolje, sa posebnim akcentom na Beograd, naglašava Miletić.

- Na osnovu izloženog jasno se vidi da predsednik Vučić nema nameru da odustane od daljeg rasta BDP-a Srbije, koji je u prvom kvartalu bio vodeći u Evropi po stopi rasta, kao ni od unapređenja životnog standarda građana i posebne brige za najugroženije kroz čitav set socijalnih mera – kaže Miletić.

Po njegovim rečima, predsednik Vučić je odabrao da za njega govore postignuti rezultati.

- Za razliku od jednog dela političke opozicije, predsednik Srbije je odabrao da za njega govore postignuti rezultati i ostvarena obećanja, kao garancija da će razvojni planovi za period do 2030. i 2035. godine biti realizovani ukoliko dobiju očekivanu podršku građana Srbije. Na taj način građani bi svoj glas dali daljem razvoju zemlje, stabilnosti i izvesnijoj budućnosti – zaključio je Dejan Miletić.

Povećanja penzija će biti i tačka, i to neće biti deo paketa

- Povećanja penzija će biti i tačka, i to neće biti deo paketa o kojem govorimo. Povećavamo penzije i gledamo da nadoknadimo nešto tim ljudima koji su podržavali reforme u našoj zemlji, ali je i vreme da pokažemo zahvalnost zbog njihovog strpljenja i što su uvek bili na strani države. Razgovaramo o snižavanju cena lekova. Ne želimo da dođemo do nestašice lekova. Za one koji su dijabetičari, idu na dijalizu, za njih moramo da obezbedimo jeftinije lekove. Zamislite da se desi nešto nekome ko ne može da priušti taj lek, tu je najbitnije da izađemo u susret i pomognemo svima. Neću da govorim o lekovima za decu, jer je naše da pokažemo brigu o tim ljudima - najavio je predsednik Srbije.

U bolnicama će se svi osećati dostojanstveno

- Napravićemo jedan komplet paket mera jer hoćemo da uložimo u zdravstvene centre, da sve bude čisto i nova galanterija, da se čovek oseća dostojanstveno kada dođe i da mu nije teško kad tu čeka. Tada će svaki čovek moći da vidi šta je to što radimo za njega. Čeka nas jedan temeljan i ozbiljan plan – poručio je Vučić.