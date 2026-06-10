Takozvana elita okupljena oko Proglasa, među kojima su Dragan Bjelogrlić, Zoran Kesić, Miodrag Majić i drugi, našla se u centru skandala na političkoj tribini u Frankfurtu, gde je, prema navodima sa skupa, novinar Zoran Vicelarević bio izložen neprijatnostima i udaljen iz sale nakon što je postavio pitanje o programu i planovima organizatora.Incident se dogodio na skupu u organizaciji blokadera u Frankfurtu.

Dugogodišnji novinar „Vesti“ Zoran Vicelarević javio se za reč i upitao učesnike tribine:

- Gde vam je program? - glasilo je pitanje koje je, prema svedočenjima prisutnih, izazvalo burne reakcije dela publike, nakon čega je novinar izbačen iz sale.

Povodom ovog događaja oglasio se za Alo! poslanik SNS Aleksandar Marković, ocenivši da incident predstavlja najbolji pokazatelj karaktera pokreta koji stoji iza ovakvih skupova.

-Ovo je možda i najbolji pokazatelj suštine celog tog blokaderskog pokreta. Čim se neko usudi da ne misli kao oni, a kamoli da javno iznese svoj stav ili postavi pitanje koje im ne odgovara, biva izložen uvredama, a očigledno i fizičkom nasilju - rekao je Marković za Alo!.

On ističe da je posebno problematično što se ljudi koji, kako kaže, ne trpe drugačije mišljenje predstavljaju kao društvena i intelektualna elita.

- Posebno je licemerno što se cela ta ekipa predstavlja kao nekakva elita našeg naroda. Ako ovako reaguju na jedno sasvim legitimno pitanje novinara, ne smem ni da zamislim kako bi tek progonili ljude kada bi bili u prilici da vrše vlast u Srbiji - poručio je Marković.

Prema njegovim rečima, događaj u Frankfurtu još jednom je pokazao koliko su deklarativna zalaganja za demokratiju, dijalog i slobodu govora u suprotnosti sa ponašanjem pojedinaca koji stoje iza blokaderskih aktivnosti.