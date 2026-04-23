Vikend horoskop za period od 24. do 26. aprilu 2026. otkriva kako će se kretati energija kod svakog znaka – da li je vreme za odmor, razgovore, nove susrete ili povlačenje u sopstveni mir.

Ovan

Pred vama je vikend pun pokreta i spontanih ideja. Prijaće vam kratki izlasci i promene planova u poslednjem trenutku. U ljubavi je moguć zanimljiv razgovor ili susret koji budi staru strast. Slobodni Ovnovi mogu se zagledati u osobu koju već poznaju. Ne planirajte previše – najbolji trenuci dolaze neplanirano.

Bik

Fokus je na sigurnosti, ali i na emotivnom miru. Razgovori sa bliskim ljudima donose olakšanje i jasnoću. U vezama se jača osećaj poverenja, a slobodni Bikovi mogu se javiti nekome iz prošlosti. Idealno je vreme za kućnu atmosferu, dobru hranu i miran ritam.

Blizanci

Nećete želeti da sedite kod kuće. Telefoni zvone, pozivi stižu, planovi se nižu. U ljubavi vlada flert i lagana, razigrana energija. Zauzeti osvežavaju odnos humorom, a slobodni lako ulaze u novo poznanstvo. Kratko druženje ili izlazak puni vam baterije.

Rak

Vreme je za povlačenje i emotivno punjenje. Prijaće vam tišina i blizina ljudi kojima verujete. U ljubavi dolazi do važnog razjašnjenja osećanja. Slobodni Rakovi shvataju šta im je zaista potrebno. Intuicija vam je pojačana — slušajte unutrašnji glas.

Lav

U centru ste pažnje gde god da se pojavite. Vikend donosi društvena dešavanja i priliku da zablistate. U ljubavi se pojačava strast, a slobodni Lavovi lako privlače simpatije. Prijaće vam izlazak, događaji i sve gde možete pokazati samopouzdanje i šarm.

Devica

Uživanje dolazi kroz red, mir i male pobede. Bićete zadovoljni kada sredite obaveze i organizujete prostor oko sebe. U ljubavi se gradi stabilnost kroz podršku i razumevanje. Slobodne Device mogu upoznati osobu sličnih stavova. Mirno okruženje vam najviše prija.

Vaga

Vikend vas vuče na promenu. Prijaće vam nova mesta, neplanirani izlasci i drugačiji ljudi. U ljubavi se vraća uzbuđenje, a slobodne Vage mogu upoznati nekog van uobičajenog kruga. Manje razmišljanja, više spontanosti – to je ključ.

Škorpija

Emocije su jake i duboke. Vikend je idealan za iskrene razgovore i jačanje bliskosti. U vezama se rešavaju potisnute teme, a slobodne Škorpije mogu privući osobu snažne harizme. Intuicija vam je nepogrešiva — pratite je.

Strelac

Druženje, smeh i nova poznanstva obeležavaju vikend. Bićete otvoreni i komunikativni, što privlači ljude. U ljubavi dominira spontanost i vedrina. Slobodni lako ulaze u flert, a zauzeti unose više igre u odnos.

Jarac

Razmišljate o planovima i budućnosti, ali vikend donosi i potrebu za emotivnim mirom. U ljubavi se jača osećaj sigurnosti i oslonca. Slobodni Jarčevi mogu se zbližiti s nekim kroz ozbiljan razgovor. Prijaće vam miran, ali smislen vikend.

Vodolija

Inspiracija je jaka, ideje se rađaju na svakom koraku. Poželećete da probate nešto novo i drugačije. U ljubavi se traži iskrenost i sloboda. Slobodne Vodolije mogu započeti neobično poznanstvo. Kreativne aktivnosti vam posebno gode.

Ribe

Vikend je u znaku emocija, snova i unutrašnjeg mira. Prijaće vam povlačenje, priroda i tišina. U ljubavi se pojačava nežnost i potreba za bliskošću. Slobodne Ribe mogu osetiti snažnu, tihu privlačnost. Slušajte sebe — tu su odgovori.