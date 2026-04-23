Na pitanje novinara N1 u vezi sa njegovom izjavom oko rušenja baraka umesto kojih je nikao Beograd na vodi, predsednik Vučić je rekao:

"Želim da vam odgovorim, gotovo da ste me citirali vi sa N1, vidim da ste izuzetno srećni zbog onoga što danas vidite pa vam neću odgovoriti na način na koji bih inače. Rekli ste, nisu me poslušali. Nisam ja tako rekao, malo sam drugačije rekao, podsetiću vas. Ja sam rekao 'da su me pitali, lično bih se angažovao u tome, lično bih seo u bager i lično bih to uradio u 12 sati', dakle u podne. Malo drugačije od onoga što ste vi rekli", kazao je on.

"Ja sam ponosan na hrabrost ljudi koji su to radili i gradili, uprkos mnogima od vas, koji ovo niste hteli da dozvolite. Mnogi od vas su želeli da ovde ostanu one močvare i zmijarnici, pri tome ne mislim na vas, jer sam video neskriveno oduševljenje u vašim očima kada ste ovo pogledali. Ali nisam navikao da ste nepristojni i da morate da me prekidate. Ja odgovaram na pitanje", podsetio je Vučić.

"Ja vidim ono što ja vidim, kao i svi građani koji vide nešto najlepše moguće, a to što se vi trudite da ovo prikažete kao nešto ružnije od zmijarnika, i da je on bio bolji kao i močvare, možda ćete da ih ubedite u to. Ponosan sam, i biću celog života. Jednog dana će se ljudi setiti one koji su uvek bili protiv progresa u našoj zemlji", rekao je predsednik i podsetio da su se4 nekada ljudi okupljali i protiv sijalica.

"I dalje prihvatam svu krivicu na sebe, zato što je to trebalo ja da uradim a ne neko drugi, i spreman sam da odgovaram za ovako divno delo, za veličanstveno nasleđe koje ostavljam Beogradu i Srbiji", kaže Vučić.

