"Povodom 23. aprila, Dana Vojske Srbije, upućujem iskrene čestitke svim pripadnicima naše vojske, uz duboko poštovanje za vašu obučenost, disciplinu, hrabrost i posvećenost. Vojska Srbije danas predstavlja snažan i pouzdan stub sigurnosti i mira naše zemlje, simbol snage države i oslonac svim građanima.

Stepen obučenosti, profesionalizam i spremnost da se efikasno odgovori na savremene bezbednosne izazove, svakodnevno potvrđujete kako u izvršavanju svakodnevnih zadataka u zemlji, tako i u međunarodnim misijama i zajedničkim vežbama", navodi se u čestitki predsednika Srbije.

Vučić je dodao da Republika Srbija ostaje posvećena daljem razvoju i jačanju vojske, svesna njenog ključnog značaja za bezbednost, stabilnost i napredak države.

Istakao je da Srbija kontinuiranim ulaganjima u opremanje, infrastrukturu, obuku i unapređenje materijalnog položaja pripadnika Vojske Srbije pokazuje trajno opredeljenje ka snažnijem i efikasnijem sistemu odbrane, kao i stvaranju boljih uslova za život i profesionalni razvoj.

"Čestitam vam praznik uveren da ćemo, čuvajući ono što nas je kroz istoriju oblikovalo i oslanjajući se na znanje, savremene standarde i modernizaciju, nastaviti da gradimo snažnu Vojsku Srbije u interesu države i budućih generacija. Živela Vojska Srbije! Živela Srbija!", naveo je Vučić u čestitki povodom Dana Vojske Srbije.

Dan Vojske Srbije obeležava se 23. aprila, u znak sećanja na dan kada je 1815. godine podignut Drugi srpski ustanak, koji je bio prekretnica u stvaranju moderne srpske države i vojske.

