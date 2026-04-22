Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri NATO Metjuom Vitakerom, a u fokusu razgovora bile su najvažnije bezbednosne i političke teme u regionu.

„Sa ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država pri NATO razgovarao sam o najvažnijim bezbednosnim i političkim pitanjima u regionu, položaju Srbije u složenim geopolitičkim okolnostima, kao i o potrebi da sačuvamo mir i stabilnost na Zapadnom Balkanu“, naveo je predsednik.

„Posebno sam istakao da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje sigurnosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji, kao i nastavak odgovorne i ozbiljne politike koja podrazumeva kako dijalog, tako i insistiranje na poštovanju međunarodnog prava i preuzetih obaveza“, poručio je Vučić.

„Srbija će nastaviti da bude faktor stabilnosti, ali će uvek umeti da zaštiti svoje državne i nacionalne interese.“

„Razmenili smo mišljenja i o unapređenju odnosa Srbije i SAD, kao i o oblicima saradnje koji mogu da doprinesu većem međusobnom razumevanju i očuvanju mira u regionu“, napisao je predsednik.

„Uveren sam da je otvoren razgovor važan, posebno u vremenima velikih izazova i promena u međunarodnim odnosima.“