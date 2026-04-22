Darko Mladić, sin srpskog generala Ratka Mladića, izjavio je da će danas, nakon što srpski lekari u zatvoru Međunarodnog rezidualnog mehanizma za krivični tribunal u Hagu (ICTY) pregledaju njegovog oca kojem se zdravstveno stanje pogoršalo, podneti zahtev za privremeno puštanje. "Situacija je dramatična. Lekari će danas oko 10 sati ući da ga pregledaju. Ja očekujem nakon toga da oni vrlo brzo napišu izveštaje i nakon toga ćemo mi odmah podneti zahtev za privremeno puštanje. Mi smo stalno dobijali nekako nekompletne izveštaje, ovaj put smo dobili dosta dokumentacije vezano za konkretno ovu situaciju i naši lekari su već prošli kroz sve dokumente", rekao je Darko Mladić za TV Prva.

Ukazao je da je sada najvažnije da sud prihvati ono što je zatraženo, a to je da bude pušten. "Činjenica je da je moj otac na kraju života i da umire, bilo bi humano, a i po pravilima tribunala da ga puste u Srbiju.

Čak i Ujedinjene nacije imaju pravila i za ovu situaciju, ona se zovu Mandela pravila, odnose se na prava pritvorenika i osuđenih osoba, i u odnosu na ta pravila moj otac je odavno trebalo već da bude pušten", rekao je Mladić. Govoreći o zdravstvenom stanju svog oca, Mladić je rekao zatvorski lekari nisu uspeli jasno da utvrde uzrok ove najnovije krize. "Nadam se da će naši lekari imati uvid i u nalaze i u snimke, a ne samo u pisani izveštaj doktora i na osnovu toga će oni verovatno pomoći da se dobije tačna dijagnoza šta je u pitanju. Moj otac je već toliko narušenog zdravlja, imao je višestruke moždane udare, srčane udare, otkaz bubrega, leži već dve godine u krevetu, ima šećer i visok pritisak. Čudo je da je živ uopšte danas", rekao je Mladić.

Dodao je da se nada da će se danas razjasniti zbog čega ne prima infuziju, budući da jako teško guta i da vodu uspevaju da mu daju samo gutljaj po gutljaj.

"Ograničeno pije, za dva sata posete nije popio pola male čaše vode. Juče je pojeo bananu, a prekjuče nije ništa", rekao je Mladić.

Naveo je da večeras dolazi i njegova majka, odnosno supruga Ratka Mladića, koja će sutra i u petak biti sa njim u poseti. Zatvorska dokumentacija takođe potvrđuje veoma ozbiljno pogoršanje Mladićevog zdravstvenog stanja, a porodica trenutno čeka odgovor od ICTY na zahtev Rusije i Srbije upućen Savetu bezbednosti UN za njegovo puštanje na slobodu iz zdravstvenih razloga. U decembru je zamenik stalnog predstavnika Rusije u UN Marija Zabolotskaja zatražila na sastanku Saveta bezbednosti UN da se Ratko Mladić prebaci u Srbiju radi odsluženja kazne ili da bude pušten na slobodu iz humanitarnih razloga kako bi mogao da provede ostatak života uz odgovarajuću palijativnu negu. Ratko Mladić je u zatvoru pretrpeo najmanje dva moždana udara i bio je nekoliko puta operisan. General Mladić uhapšen je 2011. godine, u novembru 2017. godine Međunarodni krivični tribunal za bivšu Jugoslaviju /MKSJ/ proglasio ga je krivim po 10 od 11 tačaka optužnice i osudio ga na doživotnu zatvorsku kaznu.