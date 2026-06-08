Na društvenoj mreži X, studenti blokaderi su vidno besni zbog odluke Dragana Đilasa da izađe na izbore.

Dragan Đilas kazao je da će SSP izaći u koaliciji sa proevropskim strankama, rekavši da je već bilo razgovora, i da će se nastaviti.

Dodao je da u proevropske stranke ubraja SRCE, PSG, NPS, Ekološki ustanak.

Sa blokaderskih naloga sada stiže informacija da je Peđa Mitrović jutros podneo ostavku na sve funkcije u Stranci slobode i pravde.

"Prema nezvaničnim informacijama, Peđa Mitrović je jutros podneo ostavku na sve funkcije u stranci SSP Dragana Đilasa. Ne postoji više ni jedna prepreka da ova ljubav ne uspe"