Mržnja blokadera je probila svako dno.

Profesorka na Unuverzitetu u Beogradu i propala kandidatkinja za predsenika želi onima sa kojima se politički ne slaže sa njom da završe u komi kao Ivica Dačić!

Pogledajte njen jezivi komentar na društvenoj mreži "X".

Biljana Stojković, jedna od vođe beogradskih blokadera, i ranije je imala jezive izjave. Ona je ponavljala da su “dabrove pobili popovi”, pa se požalila da "nemaju oružje, inače bi se ovo drugačije završilo". Opširnije u POSEBNOJ VESTI.

Inače, ona je bila i jedna od predvodnica nasilja toom protesta, opširnije čitajte OVDE.