Mediji koji svakodnevno šire bezočnu blokadersku propagandu ne samo da su najavljivali — i time direktno obmanjivali građane — da je doneta odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije, već, kako deluje, taj scenario su otvoreno priželjkivali za Srbiju i njene građane.
Jasno je da to nisu „bilo kakva“ sredstva. Reč je o fondovima namenjenim izgradnji novih škola, bolnica, unapređenju infrastrukture i opštem boljitku građana Srbije. Upravo ta sredstva, koja bi trebalo da doprinesu kvalitetnijem životu svih, blokaderi unapred proglašavaju izgubljenim, nadajući se i priželjkujući njihovu blokadu.
Takva blokaderska propaganda ne govori samo o neodgovornosti, već i o spremnosti da se zarad političkih ciljeva nanese direktna šteta građanima i srpskom društvu u celini. Ovo je još jedan jasan pokazatelj prirode blokaderske politike — dokle su spremni da idu u jurišu na fotelje, koliko daleko su spremni da gaze interese građana Srbije i da podrivaju temelje države, ne bi li se domogli vlasti.
Međutim treba napomenuti da su blokaderski megafoni sada su u velikom očaju, jer i sami priznaju da sredstva nisu blokirana,uporkos ranijim željama i tvrdnjama.
Time se jasno ogoljava razmera propagande koju su plasirali.
BONUS VIDEO
Komentari (0)