Mediji koji svakodnevno šire bezočnu blokadersku propagandu ne samo da su najavljivali — i time direktno obmanjivali građane — da je doneta odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije, već, kako deluje, taj scenario su otvoreno priželjkivali za Srbiju i njene građane.

Jasno je da to nisu „bilo kakva“ sredstva. Reč je o fondovima namenjenim izgradnji novih škola, bolnica, unapređenju infrastrukture i opštem boljitku građana Srbije. Upravo ta sredstva, koja bi trebalo da doprinesu kvalitetnijem životu svih, blokaderi unapred proglašavaju izgubljenim, nadajući se i priželjkujući njihovu blokadu.