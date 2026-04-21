Očigledno je da je cilj ove prljave kampanje pokušaj da se podignu tenzije i izazivu podele u društvu, stvarajući atmosferu nepoverenja i konflikta.

Kako možemo da vidimo, poruke koje se šalju u ovoj sinhonizovanoj kampanji deluju kao otvoreno huškanje na sukobe, pa čak i prizivanje scenarija građanskog rata.

Podsetimo, mediji koji šire bezočnu blokadersku propagandu ne samo da su najavljivali, i time direktno obmanjivali građane, da je doneta odluka o zamrzavanju sredstava Evropske unije, već, kako deluje, taj scenario su otvoreno priželjkivali za Srbiju i njene građane.

Jasno je da to nisu „bilo kakva“ sredstva. Reč je o fondovima namenjenim izgradnji novih škola, bolnica, unapređenju infrastrukture i opštem boljitku građana Srbije. Upravo ta sredstva, koja bi trebalo da doprinesu kvalitetnijem životu svih, blokaderi unapred proglašavaju izgubljenim, nadajući se i priželjkujući njihovu blokadu.

Međutim, treba napomenuti da su blokaderski megafoni sada su u velikom očaju, jer i sami priznaju da sredstva nisu blokirana,uprkos ranijim željama i tvrdnjama.

