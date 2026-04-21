Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovarao je danas sa predstavnicima konzorcijuma kompanija Behtel–Enka o napretku radova na Moravskom koridoru i projektima u oblasti obnovljivih izvora energije i energetske infrastrukture i izjavio da je na sastanku posebno insistirao na poštovanju rokova na deonici Čačak-Kraljevo.

- Naglasio sam da je završetak radova u skladu sa očekivanom dinamikom od strateškog značaja, jer očekujem da upravo ovaj projekat da dodatni zamah brzom razvoju zemlje, kao najširi auto-put koji će povezati veliki broj gradova i opština i pozicionirati Srbiju kao jednu od najvažnijih logističkih i privrednih centara u ovom delu sveta - objavio je Vučić na instagramu.

Istakao je da je posebno insistirao na poštovanju rokova na deonici Čačak-Kraljevo što je, kako je naveo, od najvećeg značaja za celu zapadnu i jugozapadnu Srbiju, nakon čega će ostati poslednja deonica koja će zaokružiti Moravski koridor kao jedan od najzahtevnijih, najsloženijih i najvažnijih projekata za Srbiju.