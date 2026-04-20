Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se danas javnosti u Tomaševcu, gde je otvoren novi železnički most.
Na pisanje N1 i Nove da otvara danas most koji nema upotrebnu dozvolu i da se nakrivio, Vučić je kratko rekao: "Oni majke mi nisu normalni".
- Jesmo li planirali mi neku novu investiciju u ludnice. Kažu nakrivio se most... Nakrivio mu se nos, tom Pinokiju. Ih kakvi lažovi majko rođena - rekao je Vučić, i pokazao rešenje o upotrebnoj dozvoli.
Na tvrdnje Radomira Lazovića da će izaći na izbore samo ako nađe neku metodu da skinu vlast u Srbiji, ali i sukobe blokadera i opozicije koja je juče viđena u Utisku nedelje o izlasku na izbore, Vučić je rekao sledeće:
- Nek idu kako god hoće. Ionako razlike među njima nema. Ja verujem da ćemo tamo do Đurđevdana znati otprilike kada će biti izbori, tako da će imati priliku da pobede. Sada imaju veliki talas iz Mađarske, nešto su ućutali oko Bugarske i Slovenije, imaju talas i priliku ogromnu, sve im dobro ide, možda ih narod hoće. Ako je to tako, mi ćemo da im čestitamo. Ali onda se spremite, neće biti novih pruga i puteva, samo će da ih zatvaraju, kao i ranije - rekao je predsednik.
