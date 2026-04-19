Saša Matić jedan je od naših najuspešnijih i najpopularnijih pevača, a tokom bogate karijere otpevao je mnoštvo hitova i novac od koncerata, turneja i nastupa uložio je u nekretnine.

Danas je vlasnik i luksuzne vile u Crnoj Gori koja privlači svakodnevno poglede prolaznika.

Luksuzna kuća nalazi se u Perastu tik uz more, a posebno je interesantno da je nekada bila dom porodice Balović i da je tu letovao čuveni Petar Petrović Njegoš.

Vila je iz 18. veka, a šuškalo se da je Saša za nju morao da izdvoji dva miliona evra.

Unutrašnjost vile prilagođena je modernim zahtevima, zadržavajući pritom šarm istorijskog duha.

Nekretnina je na dva sprata i ima četiri sobe, kao i prostrani salon, a pored ulaza i dalje stoji tabla koja potvrđuje da je tu nekada boravio vladika.

Ova vila nosi naziv "Palata Balović" i u njoj je svojevremeno, podsetimo, uživao Petar Petrović Njegoš. Njegoš je u njoj napisao "Paris i Helena" ili "Noć skuplja vijeka", 1844. godine.

- Volim da odem u Perast i meni je tamo super. Znate da je tamo gde ja letujem nekada letovao Njegoš. Sad, kad odem tamo, kao da on letuje, otprilike se tako osećam. Ja se uvek osećam moćno i to je jedan od uslova da se osećam kako treba. Ne volim tamo da idem stalno, najlepše mi je u septembru, nekako je to moje vreme za pravi odmor. Tada je tamo najlepše - govorio je ranije Saša Matić za domaće medije.

