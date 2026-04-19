Stravičan slučaj u Prokuplju! Tinejdžerka (19) iz Crne Gore potražila je pomoć u jednoj prodavnici uz navode da ju je letos otac prodao maloletniku iz tog grada.

Ovako je otkrivena jeziva trgovina ljudima koja se dogodila u Beranama, a policija u tom gradu je istog dana, po dojavi kolega iz Srbije, uhapsila oca devojke A. K. (51), zbog sumnje da je prodao svoju ćerku.

U saopštenju Uprave policije Crne Gore stoji da su obavešteni telegramom od strane NCB Interpol-a Beograd, preko NCB Interpol-a Podgorica, da je 16. aprila u jutarnjim časovima u policiji u Prokuplju jedna osoba zaposlena u marketu prijavila da joj se za pomoć obratila devojka, vidno uznemirena, bez obuće na nogama, zahtevajući od nje da pozove policiju.

Policijski službenici policije u Prokuplju su utvrdili da je reč o osobi staroj 19 godina iz Berana, crnogorskoj državljanki.

-Policijski službenici su došli do sumnje da je jedno maloletno lice iz Republike Srbije krajem avgusta 2025. godine postiglo dogovor sa ocem oštećene devetnaestogodišnjakinje iz Berana, da se ona venča sa pomenutim maloletnikom, u zamenu za određeni novčani iznos. Ta primopredaja je izvršena i ova ženska osoba je otišla da živi u Republiku Srbiju sa maloletnikom- stoji u saopštenju crnogorske policije.

Kako se dalje navodi, policijski službenici beranske policije su, postupajući po navedenom telegramu, pronašli i u službene prostorije Odeljenja bezbednosti Berane doveli roditelje oštećene devojke, A. K. (51) i G. K. (49) i od njih prikupili obaveštenja vezana za ovaj slučaj.

Sa događajem je odmah upoznat tužilac u Višem državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji se izjasnio da se u radnjama A. K. stiču elementi krivičnog dela trgovina ljudima, te je isti po njegovom nalogu lišen slobode.

On će u zakonskom roku biti priveden postupajućem tužiocu na dalju nadležnost uz krivičnu prijavu zbog sumnje da je zloupotrebom poverenja u cilju sticanja protivpravne materijalne koristi prodao svoju ćerku za novčani iznos licu iz Republike Srbije radi sklapanja nedozvoljenog braka.

Smeštena na sigurno

Oštećena devojka je, nakon skoro osam mesci pakla sa tinejdžerom koji ju je „kupio“, smeštena na sigurnu lokaciju u Republici Srbiji, zaključuje se u saopštenju crnogorske policije.