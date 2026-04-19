U objavi na društvenoj mreži X, blokader Srđan Milivojević napisao je da na skupu Globalnih pozitivnih snaga šalju jasnu poruku o tome kako je blokaderska pobeda "sjajna stvar za Evropu".

U Barseloni su i drugi viđeniji pripadnici blokaderske opozicije - Dragan Đilas, Marinika Tepić i Borko Stefanović.

Međutim, nisu sami - tu je još jedan od ideologa blokadera - Aljbin Kurti. Srđan, Marinika, Đilas, Borko i Kurti - lepo društvo. To je ta ekipa!

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je ranije da se blokaderska opozicija zalaže za to da Evropska komisija Srbiji uskrati finansijska sredstva i preusmeri ih onima koji su politički podobni i koji, kako tvrdi, slede njihove stavove. Naglasila je da je neprihvatljivo da se govornica Narodne skupštine koristi za, kako kaže, pretnje i držanje lekcija Srbiji, uz podršku domaće političke stranke.

