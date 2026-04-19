Zamenik ministra spoljnih poslova vlade proiranske jemenske militantne grupe Huta Husein el-Ezi upozorio je danas da bi Huti mogli da zatvore moreuz Bab el-Mandeb kod obale Jemena ukoliko američki predsednik Donald Tramp nastavi da ometa mir.

"Ako odlučimo da zatvorimo Bab el-Mandeb, onda će celo čovečanstvo biti potpuno nemoćni da ga otvori. Stoga je najbolje da Tramp i njegovi saučesnici odmah prekinu sve aktivnosti i politike koje ometaju mir i pokažu neophodno poštovanje prema našem narodu i naciji", objavio je na svom X nalogu Husein el-Ezi, prenosi Al Džazira.

Bab el-Mandeb povezuje Crveno more sa Adenskim zalivom i ključna je plovna ruta za trgovačku flotu koja plovi u pravcu Sueckog kanala.

Širok je 29 kilometara u svom najužem delu, ograničavajući saobraćaj na dva kanala za dolazne i odlazne tankere i teretne brodove.

To je jedna od najvažnijih svetskih ruta za globalne pomorske pošiljke robe, posebno sirove nafte i drugih goriva iz Zaliva u Mediteran, kao i robe namenjene Aziji, uključujući rusku naftu.Iran je ranije ove nedelje upozorio da bi Sjedinjene Američke Države mogle da izgube kontrolu nad moreuzom Bab el-Mandab ukoliko preduzmu akcije protiv blookade Ormuskog moreuza, prenela je iranska novinska agencija Tasnim.

U izjavi se ocenjuje da su pretnje američkog predsednika Donalda Trampa o pomorskoj blokadi i ograničavanju brodskog saobraćaja kroz Ormuski moreuz "neefikasne i ne doprinose rešavanju krize", preneo je ranije Rojters.