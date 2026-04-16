Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali izjavio je u Vašingtonu da očekuje da do kraja dana stigne od OFAC-a produžetak operativne licence za nastavak rada Naftne industrije Srbije i najavio da će predstavnici MOL-a sutra ili prekosutra boraviti u Beogradu, kako bi se završili neophodni pregovori za mađarsko preuzimanje ruskog udela u NIS-u.

- Ovde (u Vašingtonu) je 10, 11 sati ujutru, ako se ne varam, do kraja dana očekujem rešenje po pitanju operativne licence. Nadam se, pozitivno - rekao je Mali na pitanje da li očekuje produžetak operativne licence NIS-u koja ističe 17. aprila.

Ministar je istakao da je juče razgovarao sa predstavnicima MOL-a, kao i da su OFAC-u podneta sva neophodna dokumenta za produžetak licence NIS-u.

- Koliko sam ja razumeo ljude iz MOL-a, mi ćemo se videti sa njima i to već sutra ili prekosutra, oni će doći u Beograd. Ja neću biti tu, nažalost, ali biće ministarka energetike i ostali, da završimo sve potrebne razgovore i pregovore oko dokumenata koji su neophodni da bi se transakcija završila. Krajnji rok je 22. maj - rekao je Mali.

Naftna industrija Srbije podnela je protekle nedelje Kancelariji za kontrolu stranih sredstava ((Office of Foreign Assets Control - OFAC) Ministarstva finansija SAD zahtev za izdavanje nove posebne licence, sa ciljem obezbeđivanja nesmetanog nastavka poslovnih aktivnosti nakon 17. aprila, kada ističe važenje prethodno odobrene licence.

Licenca za razgovore u vezi sa potencijalnim izmenama vlasničke strukture kompanije produžena je do 22. maja 2026. godine.