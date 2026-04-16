Narodni poslanici u Skupštini Srbije danas su usvojili dnevni red Druge redovne sednice prolećnog zasedanja, koji obuhvata ukupno 40 tačaka, nakon čega je započeta objedinjena načelna rasprava o svim predloženim pitanjima.

Pre toga, poslanici su se saglasili da se rasprava o amandmanima na prvih devet tačaka dnevnog reda nastavi odmah po završetku načelne rasprave o svih 40 tačaka.

Na dnevnom redu nalaze se brojni predlozi koje je podnela Vlada Srbije, među kojima je i set zakona iz oblasti trgovine. U tom paketu su Predlog zakona o zaštiti potrošača, Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o trgovini, kao i Predlog zakona koji reguliše trgovačke prakse za određene vrste proizvoda.

Pored toga, među tačkama dnevnog reda nalazi se i Predlog zakona o uspostavljanju i funkcionisanju sistema za upravljanje kohezijskom politikom, zatim Predlog zakona o sprečavanju i suzbijanju trgovine ljudima i zaštiti žrtava, kao i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o naknadama za korišćenje javnih dobara.

Poslanici će razmatrati i Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o transportu opasne robe, zatim izmene i dopune Zakona o carinskoj službi, kao i izmene Zakona o istraživanju nesreća u vazdušnom, železničkom i vodnom saobraćaju.

Na dnevnom redu su i određene odluke iz oblasti kulture, kao i Predlog odluke o izmenama Odluke o upotrebi Vojske Srbije i drugih snaga odbrane u multinacionalnim operacijama van teritorije Srbije. Takođe, razmatra se i Predlog strategije upravljanja mineralnim i drugim geološkim resursima Srbije do 2040. godine, uz projekcije do 2050. godine.

Pred poslanicima će se naći i više predloga zakona koji se odnose na potvrđivanje međunarodnih sporazuma i ugovora, kao i predlozi odluka vezanih za sastav radnih tela Narodne skupštine.

Poslanici opozicije predložili su da se dnevni red proširi dodatnim zakonskim predlozima, ali ti predlozi nisu prihvaćeni.

Druga redovna sednica prolećnog zasedanja Narodne skupštine počela je danas u 12 časova.