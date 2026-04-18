Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić reagovala je na komentare Dragana J. Vučićevića o jednoj od, kako se navodi, istaknutih blokaderki koja navodno poseduje dva stana u naselju Beograd na vodi, ocenjujući da takvi primeri ukazuju na to da su blokade postale unosan posao.

Prema njenim rečima, sve to dodatno otvara pitanje finansiranja i eventualne zaštite određenih struktura, navodeći da postoji sumnja da blokaderi imaju podršku Tužilaštva za organizovani kriminal.

„Ne može da se dođe do Roleksa otkako su krenule blokade“, izjavila je Brnabić, ukazujući na, kako tvrdi, nelogičnosti u funkcionisanju sistema.

Ona je kritikovala rad Tužilaštva za organizovani kriminal, ističući da, prema njenim tvrdnjama, nije bilo adekvatne reakcije u određenim situacijama. Navela je da se brzo reaguje kada se proceni da postoje pretnje upućene blokaderima, dok se, kako tvrdi, drugačije postupa kada su u pitanju pretnje predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Brnabić je podelila i lično iskustvo iz perioda kada je bila predsednica Vlade, navodeći da je jedan muškarac telefonom kontaktirao Ministarstvo unutrašnjih poslova i zapretio da će je ubiti. Kako je rekla, tužilac je tada odlučio da nema osnova za postupanje, uz obrazloženje da se ona nije osećala ugroženo, nakon čega je prijava odbačena.