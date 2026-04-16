Predrag Lečić je podneo ostavku na mesto sekretara, člana Predsedništva i člana GO SDS. O tome kakvo je stanje u ovoj stranci govori i činjenica da je šefa stranke Borisa Tadića o tome obavestio na Iks-u.

- Kao što sam promovisan u člana stranke na ovoj mreži, iz tebi dobro znanih razloga Borise Tadiću, dajem ostavku na mesto sekretara, člana Predsedništva i člana GO SDS. Neprihvatljivo je da nakon godinu i jače bezuslovno podržavamo Studentski pokret, što smo izglasali na GO i na naredna dva potvrdili, a danas koketiramo sa Draganom Đilasom, verujući da će neko od naših penzionera postati poslanik - napisao je on i dodao da je pređena crvena linija.

- Smatram da sam iskreno "krvario" i dao 100% sebe za Studentski pokret i da je ovo crvena linija koju ne mogu preći, a "progutao" sam mnogo toga. Nadam se da će stranka shvatiti odsudni trenutak u kojem se nalazimo i da neće poslušati tvoju lošu savetnicu Marinu Komad i da će izabrati ono što smo izglasali na GO, a to je bezuslovna podrška studentima - naveo je Lečić.

Ubrzo je usledio i Tadićev odgovor.

- Nevezano za ovakvo obraćanje ovim putem, kao i za to da je ostavka prihvaćena, važno je zbog svih očiglednozlonamerno menšovanih naloga i na ovom mestu jasno podvući - odluka SDS-a o bezuslovnoj podršci studentima je na snazi i nije nijednog trenutka dovedena u pitanje. Ta odluka ni na koji način nije u koliziji sa mojim pozivima na neophodnost razgovora svih aktera unutar antirežimskog bloka (što je pitanje elementarne političke logike), kao ni sa podrškom takvim pozivima koji upućuju drugi. Izvrtanje ove notorne i više puta jasno podvučene činjenice svakako nije podrška studentskom pokretu, već štetno unošenje podela i pokušaj obmanjivanja - naveo je Tadić.

Lečić je potom napisao:

-Vidi ovako, to što si napisao pročitaj sa Marinom Komad i uživaj u vinu, neka ona likuje, a ti uživaj, možda će Draganče ceniti ovaj napor - napisao je Lečić, pa dodao:

-Pozdravi Marinu Komad i savet piši svoje tvitove, ubija te ljubav - poručio je Lečić Tadiću.

