Piletina, svinjetina i gazirana pića biće u nestašici ako se sukob nastavi, otkriva tajni vladin plan za nepredviđene situacije za „najgori mogući scenario“.

Visoki zvaničnici iz odeljenja, uključujući Ministarstvo finansija i Ministarstvo odbrane, uvežbavali su scenarije ispitujući potencijalni uticaj rata na britansku industriju u događaju pod kodnim nazivom Vežba „Ternstoun“.

Planovi za nepredviđene situacije, u koje je Tajms imao uvid, bili su zasnovani na scenariju u kojem se Ormuski moreuz ne bi ponovo otvorio i do sredine juna nije postignut dogovor o okončanju rata. Poljoprivrednici su upozoreni na potencijalne poremećaje, a ugostiteljska preduzeća, koja su već pritisnuta povećanjem poreza laburista, mogla bi prvo biti pogođena nestašicom.

Razmatrano je vanredno zakonodavstvo koje bi primoralo fabrike na saradnju, a dobavljači bi bili nadoknađeni za obustavljanje proizvodnje svojih glavnih proizvoda.

Predsednik Vučić o geopolitičkoj situaciji i posledicama po nas

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je 5. aprila da ukoliko bude nastavljena ova situacija u svetu, naša zemlja bi uskoro mogla da ograniči i izvoz hrane.

Dodao je da to, ipak, neće biti problem za naše poljoprivrednike, jer će im država platiti tu cenu. Aleksandar Vučić je izrazio očekivanje, kako je rekao, da će ovom ludilu da dođe kraj.

- I da će da se pojave neki ozbiljni i odgovorni ljudi koji neće nekog drugog da pozivaju na mir, a da sami učestvuju u ratovima već da svi zajedno shvate da mora da se napravi mir. Ludi moraju da znaju, mi ćemo ukoliko se nastavi ovako uskoro da ograničavamo izvoz i hrane. To nije problem za naše poljorivrednike zato što ćemo mi njima da platimo cenu, ali to je problem za mnoge u okruženju kojima mi dajemo ogromne količine hrane - kazao je Vučić prilikom obilaska radova na gradilištu Ekspa.

On je poručio da razni neodogovorni ljudi u svetu treba da razmisle šta rade onima koji nisu samodovoljni i nemaju dovoljno hrane.

A blokaderski lezilebovići su se smejali Vučiću kada se na vreme bavio uljem, brašnom, sardinama...