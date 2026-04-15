- Ono što je rekao Sergej Lavrov - da se Srbija nalazi na evropskom putu, navodio sam mnoge razloge zbog kojih to činimo. Neke od njih je pominjao i Lavrov, ali sam rekao da ćemo se truditi da to nikada ne bude na uštrb ruskih interesa, pre svega srpskih interesa. Gledaćemo da se tako ponašamo, iako prostor za nas je veoma sužen i jasno mi je mesto gde je takva izjava veoma obimna i dugačka o Srbiji data, jasno mi je da je to bila važna tema i na sastanku kineskog i ruskog ministra spoljnih poslova. Jasno mi je da će biti brojna očekivanja od Srbije sa različitih strana u narednom periodu, ali svakom je bog dao onoliko tereta koliko može da ponese. Nije lako vreme pred nama, ništa od onoga što je rekao Lavrov nije netačno. Mi smo se trudili da na svaki način sačuvamo svoju poziciju, srpsku poziciju, dok su se mnogi drugi trudili da takva pozicija postane nemoguća, na žalost i u našoj zemlji. Do sada smo izdržali, koliko ćemo još moći, videćemo, ali mislim da je to bila ispravna politika, izabran sam od strane naroda kao neko ko treba da štiti njegovu slobodu, nezavisnost, suverenitet. Daću sve od sebe da takvu politiku vodimo i u narednom periodu, ja nisam preveliki optimista što se stanja u svetu tiče, ali verujem da ćemo imati nekih važnih koraka u narednom periodu, i po pitanju zakona koje donosimo i koji su usklađeni sa EU, ali i po pitanju neke ozbiljnije saradnje sa EU. Verujem daljem unapređenju saradnje sa Kinom i očuvanju i unapređenju saradnje sa Ruskom Federacijom. Koliko će to sve moći da opstane, da vam garantujem ne mogu. Da će biti lako, neće, ali nije ni do sada bilo sasvim jednostavno. Naše je da se borimo za svoju zemlju. Mi preči, veći, lepši i jedini sveti cilj od čuvanja Srbije - nemamo - rekao je Vučić.

Podsećamo, ministar spoljnih poslova Ruske Federacije Sergej Lavrov istakao je da predsednik Srbije Aleksandar Vučić čuva bratske odnose Beograda i Moskve, kao i prijateljske odnose sa Pekingom, što i jeste izbor srpskog naroda, a da pritom ne ugrozi ekonomski put Srbije.