"Nakon poraza Viktora Orbana na izborima, u Srbiji su počeli da seire "studenti" Đilas i Milivojević i nešto mlađi Grbović- cilj je jasan: stvoriti atmosferu u narodu da će narodni predsednik Aleksandar Vučić, poput Orbana, doživeti poraz. Međutim, podsećamo ih da, niti su oni Peter Mađar, a ni njihovi antisrpski boljševički blokaderi ne predstavljaju narod, već, upravo suprotno, antinarodnu rušilačku hordu kojoj je namera uništiti temelje Srbije i srpstva. Mi Srbi prijatelje nikada ne napuštamo, Viktor Orban je možda izgubio ove izbore, ali još uvek nije rekao poslednju reč u politici. Ako je iko osetio na svojoj koži šta znači destruktivna politika onih koji su se borili protiv Orbana, onda smo to mi u Nišu. Odlično znamo kuda bi Srbiju odvela takva politika i zato smo odlučno rekli NE anarho-liberalizmu i suprotstavili se tom zlu najjačim mogućim oružjem- dostojanstvom i slobodom. Srbija je oduvek bila kapija Evrope i naši preci su mukom kidali ropske lance da bi mi slobodu danas dali onima koji bi da nam zabrane Svetog Savu, oduzmu pravo na srpsko ime i prezime i da nas nateraju da se, umesto ispred ikone klanjamo tuđinima. Poruka iz Niša za sve one koji misle da ćemo pasti: VOX POPULI, VOX DEI! A pošto su vremešni "studenti" pa im verovatno latinski nije jača strana, prevešćemo im: Glas naroda, glas Boga, a narod je do sada bio jasan: Vučić," navodi Unija mladih GrO SNS-a Niš.