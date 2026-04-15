Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se nakon sastanka sa najvišim rukovodstvom Ministarstva odbrane i Vojske Srbije.

- Stanje naše vojne moći, odbrambene potencijale, odbrambene kapacitete, i rekao bih kapacitete koje tek planiramo da nabavimo kako bismo mogli da te sposobnosti dodatno unapredimo. Danas sam predložio kao vrhovni komandant Vojske Srbije izradu i usvajanje strategije robotizacije, formiranje jedinice ranga bataljona opremljene robotizovanim platformama, izvršenje organizacijskih priprema za formiranje diviziona i bataljona dalekometnih napadnih dronova i lutujuće municije, uvežbavanje specijalnih izviđačkih jedinica za određivanje koordinata ciljeva za upravljanje artiljerijskom i vatrom avijacije, dalje opremanje i osposobljavanje za upotrebu dronova u ostalim jedinicama- rekao je Vučić i dodao:

- Stanje bezbednosti je složenije nego u januaru pre svega zbog delovanja trojnog saveza. U narednim danima potpisaćemo velike i važne ugovore za nabavku sredstava naoružanja i vojne opreme, očekuju nas velike i važne posete, napravili smo velike narudžbine za našu vojsku, popuna stanja vojnicima i ubojnim sredstvima je nikad veća, ja nikad nisam zadovoljan ali se vidi napredak.

- Ništa neće moći da nam promakne, sve ćemo da vidimo, imaćemo snažnu PVO odbranu - rekao je Vučić.

