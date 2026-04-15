Kako Alo! saznaje, u stenobeleškama sa današnjeg Kolegijuma u Skupštini Srbije zapisane su izjave i Biljane Đorđević iz Zeleno levog fronta, koja je priznala na Kolegijumu da njih, kao proevropsku partiju, nije briga da li će Srbija ući u EU.

“Nije nama u interesu da vi usvajate evropske zakone."

To je citat iz stenobeleški Biljane Đorđević sa kolegijuma koji je jutros održan u Skupštini. I to je izgovorila predstavnica jedne od stranaka takozvane proevropske opozicije!

Konačno je i takozvana evropska opozicija priznala da se oni ne bore za evropsku Srbiju niti ih zaista zanima evropski put. Jasno su priznali da im nije u interesu da se usvoje evropski zakoni. Još jednom su potvrdili da oni nisu opozicija vlasti već opozicija Srbiji.